Ким Чен Ын назвал подписание документа с Трампом "новым стартом"

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре. 12.06.2018

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре. 12.06.2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Председатель Госсовета и высший лидер КНДР Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа саммита с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

"Подписание этого исторического документа… возвещает о новом старте. Мы увидим большие перемены", — сказал Ким Чен Ын на церемонии подписания документа, содержание которого пока не раскрывается.

Церемония состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенного от остальной части Сингапура мостом. Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначена для лидера КНДР.

На фоне стола для подписания выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета синий, красный и белый.