Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита в Сингапуре‍

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали во вторник итоговый документ после окончания саммита в Сингапуре.

Церемония состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом. Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.

На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.

Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".

"Мы увидим большие перемены", — отметил глава КНДР.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.

"Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей <…> теперь в совершенно иной ситуации, чем раньше", — добавил американский президент.