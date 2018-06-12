Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита в Сингапуре‍

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали во вторник итоговый документ после окончания саммита в Сингапуре.
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Мы увидим большие перемены", — отметил глава КНДР.
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.
"Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей <…> теперь в совершенно иной ситуации, чем раньше", — добавил американский президент.