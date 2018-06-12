Во Вьетнаме Facebook и Google обязали хранить данные пользователей в стране

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Национальное собрание Вьетнама приняло закон, обязывающий мировые технологические компании, в том числе Facebook и Google, хранить персональные данные местных пользователей во Вьетнаме, сообщает агентство Блумберг.

"Национальное собрание Вьетнама одобрило закон о кибербезопасности, который требует от таких компаний, как Facebook и Google, хранить внутри страны всю информацию о пользователях из Вьетнама, а также открыть местные представительства", — передает агентство.

По информации агентства, закон был принят во вторник "почти 87% парламентариев".

Вместе с тем отмечается, что данная законодательная инициатива вызвала критику со стороны части вьетнамского общества. В воскресенье в стране прошли общенациональные акции протеста против нового закона. Противники инициативы отмечали, что она "ограничит свободу слова" и "может нанести ущерб экономике".

"Закон о кибербезопасности — большой шаг назад для Вьетнама. Он ограничит свободу слова людей и отпугнет иностранных инвесторов, поскольку сильно ударит по деловому климату во Вьетнаме", — подчеркнул экономист из Ханоя и бывший советник вьетнамского правительства Ле Данг Доанх, слова которого приводит агентство.