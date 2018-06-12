Трамп заявил, что подпишет документ с КНДР

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет документ с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Мы прямо сейчас идем на подписание", — сказал Трамп журналистам, не уточнив, о каком документе идет речь.

По его словам, на встрече был достигнут "большой прогресс", и она прошла "лучше, чем можно было ожидать".

Исторический саммит



Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса. Лидеры двух стран на первом в истории саммите собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Встреча началась с рукопожатия. Побеседовав в формате "тет-а-тет" на протяжении 45 минут, стороны перешли к саммиту в расширенном формате. После этого делегации направились на рабочий обед, где продолжили общение, а затем вышли на прогулку около гостиницы.

"Отличные отношения"

Комментируя предварительные итоги переговоров, Трамп назвал их "очень и очень хорошими", и выразил надежду, что удастся решить "большие проблемы и большие дилеммы". Свои отношения с лидером КНДР он оценил как "отличные".

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом. Он выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют проблемы в их отношениях.

В то же время ответа на трехкратно заданный журналистами вопрос о возможности отказа от ядерного оружия северокорейский лидер не дал.

Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном, однако добавил, что США не смогут принять отказ Северной Кореи от полной денуклеаризации, а в противном случае санкции и давление мирового сообщества на Пхеньян будут усиливаться.

КНДР и США формально находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.