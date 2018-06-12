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Трамп заявил, что подпишет документ с КНДР

Сюжет:
Саммит США и КНДР (216)
07:4112.06.2018
(обновлено: 07:51 12.06.2018)
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© AP Photo / SAUL LOEBТрамп и Ким Чен Ын на саммите. 12.06.2018Трамп и Ким Чен Ын на саммите. 12.06.2018
© AP Photo / SAUL LOEB

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет документ с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Кортеж Ким Чен Ына въезжает на остров Сентоса. 12.06.2018
© AFP 2018 / ROSLAN RAHMAN
Остров Сентоса живет обычной жизнью, несмотря на саммит США и КНДР
"Мы прямо сейчас идем на подписание", — сказал Трамп журналистам, не уточнив, о каком документе идет речь.

По его словам, на встрече был достигнут "большой прогресс", и она прошла "лучше, чем можно было ожидать".

Исторический саммит

Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса. Лидеры двух стран на первом в истории саммите собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Встреча началась с рукопожатия. Побеседовав в формате "тет-а-тет" на протяжении 45 минут, стороны перешли к саммиту в расширенном формате. После этого делегации направились на рабочий обед, где продолжили общение, а затем вышли на прогулку около гостиницы.

"Отличные отношения"

Комментируя предварительные итоги переговоров, Трамп назвал их "очень и очень хорошими", и выразил надежду, что удастся решить "большие проблемы и большие дилеммы". Свои отношения с лидером КНДР он оценил как "отличные".

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом. Он выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют проблемы в их отношениях.

Солдаты США и КНДР во время церемонии, посвященной годовщине окончания Корейской войны
© AP Photo / Ahn Young-joon
Отношения США и Северной Кореи
В то же время ответа на трехкратно заданный журналистами вопрос о возможности отказа от ядерного оружия северокорейский лидер не дал.

Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном, однако добавил, что США не смогут принять отказ Северной Кореи от полной денуклеаризации, а в противном случае санкции и давление мирового сообщества на Пхеньян будут усиливаться.

КНДР и США формально находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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newpoint
Трамповское "очень хорошее" и "отличное" уже поднадоело и не вселяет надежд...
08:06
12.06.2018
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Тузик Дворовый
Трамп как обычно улыбается и говорит о том что предварительные итоги переговоров "очень и очень хорошие" а потом как обычно уйдёт в отказ и обвинит во всех смертных грехах Кима
08:06
12.06.2018
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Тузик Дворовый
Встреча двух диктаторов прошла успешно
08:04
12.06.2018
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rpeterray
Я и не сомневался,что всё пройдет гладко :
одно дело - риторика через прессу,другое дело- живой разговор.
Ким- образованный человек,учился в Европе и знает языки,Трамп-
прагматик и оч-чень умный,хоть и своеобразный человек.
Не просто так его окружение не пускает к Путину- они сразу договорятся...
08:02
12.06.2018
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