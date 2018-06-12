Трамп и Ким Чен Ын разошлись, но пока не покинули место саммита

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре. 12.06.2018

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре. 12.06.2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын разошлись, но пока не покинули гостиницу, где проходит саммит США-КНДР.

Встреча лидеров двух стран проходит в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Трамп после встречи с Ким Чен Ыном заявил, что они отправляются подписывать некий документ.

После краткого общения с журналистами Трамп подвел Ким Чен Ына к своему лимузину "Зверь" и, открыв дверь, позволил лидеру КНДР заглянуть внутрь салона. После этого лидеры направились в сторону одного из входов в гостиницу, где некоторое время обсуждали что-то с членами своих делегаций.

Затем делегации разошлись в разные стороны здания и исчезли из вида.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.