Трамп и Ким Чен Ын разошлись, но пока не покинули место саммита

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын разошлись, но пока не покинули гостиницу, где проходит саммит США-КНДР.
Трамп после встречи с Ким Чен Ыном заявил, что они отправляются подписывать некий документ.
После краткого общения с журналистами Трамп подвел Ким Чен Ына к своему лимузину "Зверь" и, открыв дверь, позволил лидеру КНДР заглянуть внутрь салона. После этого лидеры направились в сторону одного из входов в гостиницу, где некоторое время обсуждали что-то с членами своих делегаций.
Затем делегации разошлись в разные стороны здания и исчезли из вида.
Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.