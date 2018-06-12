Переговоры глав МИД "нормандской четверки" в Берлине: прорыва нет

БЕРЛИН, 12 июн — РИА Новости. Встреча в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне министров иностранных дел состоялась в понедельник в Берлине, на вилле Борзиг. Хотя стороны не достигли прорыва в решении ряда наболевших вопросов в процессе переговоров, которые прошли впервые за 16 месяцев с последней встречи глав МИД, итоги консультаций были с удовлетворением восприняты их участниками.

Среди поднятых тем — реализация минских соглашений, в том числе установление долгосрочного режима прекращения огня, разведение сторон и обмен пленными, а также размещение в Донбассе миротворческой миссии ООН и подтверждение так называемой "формулы Штайнмайера" (договоренность о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса).

Конкретных договоренностей по окончательному решению тех или иных вопросов пока достигнуто не было, но министры выразили готовность продолжать работу и наметили ряд шагов для реализации запланированных задач.

Полезная встреча

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу на вилле Борзиг "очень полезной", отметив, что хотя сторонам не удалось добиться решения всех проблем, Москва намерена активно поддерживать и продолжать переговоры в "нормандском формате", а также по линии внешнеполитических советников президентов трех стран и канцлера Германии по украинскому урегулированию, заявил он.

Реализация "Минска"

В ходе министерской встречи в "нормандском формате" состоялся "очень исчерпывающий, очень открытый и конструктивный диалог", сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он добавил, что главы государств и правительств "нормандской четверки" проинформированы о ходе переговоров в Берлине.

Перед встречей германская сторона заявляла о необходимости придания новых импульсов процессу реализации минских соглашений. В частности, в МИД ФРГ заявили о попытке продвижения в вопросах об установлении долгосрочного режима прекращения огня, разведении сторон и обмена пленными.

Главы МИД "нормандской четверки" на переговорах в Берлине обсудили вопрос освобождения заключенных, а также гуманитарные проблемы, подтвердив их приоритетность, сообщил журналистам Лавров. По словам министра, омбудсмены России и Украины составят дорожную карту об условиях освобождения удерживаемых лиц.

Разведение сил

Все участники встречи признали приверженность соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, который включает в себя отвод тяжелого вооружения, разведение военных частей и разминирование в регионе, сообщил журналистам глава МИД ФРГ Маас. Политическая воля для проведения дальнейшего обмена пленными в Донбассе присутствует, подчеркнул министр.

В МИД РФ накануне переговоров заявили, что на встрече 11 июня российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в населенных пунктах Золотое и Петровское после проходившего в 2016 году разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской.

"Мы привлекли внимание к тому, что в октябре 2016 года лидеры "нормандского формата", "нормандской четверки" лично занимались этой ситуацией и договорились о том, что в трех конкретных населенных пунктах — Петровском, Золотом и Станице Луганской — будет разведение сил и средств сторон, и эта договоренность до сих пор не выполнена", — заявил глава МИД РФ по итогам переговоров в Берлине, напомнив, что в Петровском и Золотом это было сделано после того, как украинские силы вернулись в эти "серые зоны".

"Формула Штайнмайера"

"Что касается Станицы Луганской, мы сегодня акцентировали внимание на требовании украинского правительства начать разведение только в случае семи дней полной тишины, полного соблюдения прекращения огня. Мы привели сегодня факты, которые говорят, что миссия ОБСЕ более 20 раз фиксировала семидневные и более продолжительные периоды полного прекращения огня, несмотря на это украинская сторона открывается выполнять договоренности лидеров "нормандского формата" о разведении сил и средств. Сегодня, мы надеемся, наши германские и французские коллеги подтвердят важность выполнения того, о чем лидеры договаривались", — добавил российский министр.

Правительство Украины не позволяет юридически закрепить ранее выработанную в рамках переговоров в "нормандской формате" "формулу Штайнмайера", регулирующую вопрос вступления в силу закона об особом статуса Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив надежду, что сигналы по этому поводу "возымеют свое действие".

Миссия ООН

В свою очередь глава МИД ФРГ Маас пообещал, что консультации экспертов в связи с реализацией положения о придании особого статуса Донбассу по "формуле Штайнмайера" будут продолжены.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи глав МИД "нормандского формата" в Берлине заявил о готовности работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины. Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции еще в сентябре 2017 года.

Параметры миссии ООН для востока Украины поручено выработать политическим директорам МИД "нормандской четверки", обсуждения пройдут в ближайшие недели, сообщил Маас, добавив, что "принципиально обе стороны открыты для такой миссии ООН", однако "представления о том, как должна выглядеть такая миссия… все еще значительно отличаются".

Идеи США по миротворческой миссии в Донбассе полностью разрушают минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал, что Россия придерживается своего предложения по работе миротворцев, внесенного в сентябре прошлого года в СБ ООН, однако попытки "превратить (ее) в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик — Донецкой и Луганской — и сама уже будет решать кого избирать и как избирать", неприемлемы. Министр выразил надежду, что германские и французские коллеги "нашу логику понимают".