В Белом доме рассказали о состоянии советника Трампа Кудлоу

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Председатель комитета экономических советников Белого дома Ларри Кудлоу идет на поправку после сердечного приступа, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

По ее словам, с Кудлоу случился "очень легкий сердечный приступ".

"Ларри сейчас в хорошем состоянии в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Его доктора считают, что он скоро полностью выздоровеет", — сказала Сандерс.

Президент США Дональд Трамп в ожидании встречи с Ким Чен Ыном в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре сообщил в Twitter о госпитализации в США своего советника по экономике Ларри Кудлоу.

Кудлоу был одним из основных участников американской делегации на саммите "большой семерки" в Канаде, где у Трампа были серьезные разногласия по торговле с остальными участниками.