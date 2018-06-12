Глава Южной Кореи рассказал об ожиданиях от саммита США и КНДР

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что проходящий во вторник в Сингапуре саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа будет успешным и "откроет новую эру полной денуклеаризации, мира и новых взаимоотношений между Южной Кореей, Северной Кореей и США".

"Я полагаю, что сейчас все внимание нашего народа должно сосредоточиться на Сингапуре. Я тоже провел бессонную ночь. И я, как и весь наш народ, искренне надеюсь на то, что этот саммит пройдет успешно и откроет новую эру полной денуклеаризации, мира и новых взаимоотношений между Южной Кореей, Северной Кореей и США", — цитирует агентство Ренхап слова южнокорейского главы в ходе встречи с главами министерств в здании президентской администрации.

В настоящее время в Сингапуре проходит саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Встреча проходит в построенном в колониальном английском стиле отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.