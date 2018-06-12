Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили во вторник утром в Сингапуре встречу один на один перед саммитом в расширенном составе. Встреча длилась, как и было запланировано протоколом, около 45 минут.

Саммит проходит в построенном в колониальном английском стиле отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост.

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.