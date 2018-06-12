Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с национальным праздником

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Лидер КНДР направил президенту России Владимиру Путину послание с поздравлениями по случаю празднования Дня России, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
В послании также выражается "уверенность, что стратегические и дипломатические отношения между Россией и КНДР будут усиливаться, как того и требуют новое время и интересы двух народов".
"В послании содержатся пожелания российскому народу благополучия и процветания, а президенту России – успехов в его ответственной работе по построению мощной России", — говорится в сообщении.
Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечается в РФ 12 июня.