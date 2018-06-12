Трамп уверен, что у него сложатся "отличные отношения" с Ким Чен Ыном

СИНГАПУР, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сам факт его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном является успехом, и выразил надежду, что между ними сложатся отличные отношения.

"Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений", — сказал Трамп, открывая встречу с Ким Чен Ыном.

Президент США не пояснил, имеет ли он в виду отношения на личном уровне или отношения между странами.

Он также выразил надежду на то, что переговоры будут "крайне успешными".

Первый в истории американо-северокорейский саммит проходит в гостинице "Капелла" на курортном острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом. Лидеры двух стран планировали обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали. В настоящее время в Южной Корее находятся свыше 28 тысяч американских военнослужащих.