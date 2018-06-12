Трамп и Ким Чен Ын встретились на саммите США и КНДР

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре во вторник утром на первом в истории саммите КНДР и США.

Он проходит в гостинице "Капелла" на курортном острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом. В фойе отеля установлены через один по шесть флагов КНДР и США, которые имеют одни и те же цвета — синий, красный и белый.

Ким Чен Ын вышел из автомобиля, не улыбаясь, облаченный в черный френч. Подъехавший затем Трамп одет в синий костюм и с красным галстуком.

В начале встречи они, улыбнувшись, пожали руки перед камерами.

"Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений", — сказал Трамп. Он не пояснил, имеет ли он в виду отношения на личном уровне или отношения между странами. Президент также выразил надежду на то, что переговоры будут "крайне успешными".

Со своей стороны, Ким Чен Ын выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют проблемы в их отношениях.

"Мы прибыли сюда все преодолев, хотя прошлое сковывало нам ноги и мешало слышать и видеть", — отметил северокорейский руководитель.

"Это правда", — подтвердил Трамп.

На саммите в Сингапуре лидеры двух стран намерены обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений. Подписания каких-либо документов не ожидается. По словам Трампа, цель этой встречи — "запустить процесс".

Долгожданная встреча



После обострения отношений, которое было вызвано продолжающимися ракетно-ядерными испытаниями в КНДР, Пхеньян объявил о готовности взять курс на денуклеаризацию, и две страны договорились начать подготовку к встрече на высшем уровне.

Двадцать пятого мая КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом американский президент в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.

Трамп ранее заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном, однако добавил, что США не смогут принять отказ Северной Кореи от полной денуклеаризации, а в противном случае санкции и давление мирового сообщества на Пхеньян будут усиливаться.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.