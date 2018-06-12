Трамп и Ким Чен Ын встретились на саммите США и КНДР

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре во вторник утром на первом в истории саммите КНДР и США.
Ким Чен Ын вышел из автомобиля, не улыбаясь, облаченный в черный френч. Подъехавший затем Трамп одет в синий костюм и с красным галстуком.
В начале встречи они, улыбнувшись, пожали руки перед камерами.
"Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений", — сказал Трамп. Он не пояснил, имеет ли он в виду отношения на личном уровне или отношения между странами. Президент также выразил надежду на то, что переговоры будут "крайне успешными".
"Мы прибыли сюда все преодолев, хотя прошлое сковывало нам ноги и мешало слышать и видеть", — отметил северокорейский руководитель.
"Это правда", — подтвердил Трамп.
На саммите в Сингапуре лидеры двух стран намерены обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений. Подписания каких-либо документов не ожидается. По словам Трампа, цель этой встречи — "запустить процесс".
Долгожданная встреча
После обострения отношений, которое было вызвано продолжающимися ракетно-ядерными испытаниями в КНДР, Пхеньян объявил о готовности взять курс на денуклеаризацию, и две страны договорились начать подготовку к встрече на высшем уровне.
Двадцать пятого мая КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом американский президент в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.
Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.