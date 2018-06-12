Трамп по пути на встречу с Ким Чен Ыном написал в Twitter про суд в США

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по пути на встречу с Ким Чен Ыном писал в Twitter про суд в США.

"Только что выиграл большое решение Верховного суда по голосованию! Отличные новости!" — написал Трамп в Twitter сразу после того, как его кортеж выехал на встречу.

Верховный суд США в понедельник поддержал закон штата Огайо, по которому давно не голосовавших избирателей можно исключать из избирательного списка. Демократы, пользующиеся значительной поддержкой бедных слоев населения и национально-расовых меньшинств, заявляют, что закон нарушает права избирателей. Республиканцы, чьи избиратели реже принадлежат к меньшинствам, заявляют, что закон предохраняет от мошенничества на выборах.