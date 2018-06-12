Катар подал в суд на ОАЭ за дискриминацию своих подданных

ДОХА, 12 июн — РИА Новости. Катар завел дело против ОАЭ в Международном суде ООН за дискриминацию его подданных, сообщила в понедельник вечером официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".

"Катар сегодня подал в Международный суд ООН бумаги, которые касаются дискриминационных действий ОАЭ с 5 июня 2017 года в отношении подданных Катара и в отдельных случаях его резидентов, чтобы возбудить дело против ОАЭ", — уточнила аль-Хатыр.

По ее словам, Эмираты "разлучили смешанные семьи, выгнали подданных Катара со своей территории, запретили им завершить обучение".

Представитель МИД отметила, что власти начали предпринимать меры по защите прав катарцев сразу после объявления о бойкоте эмирата со стороны его соседей более года назад, и им потребовалось время для сбора информации.

Она указала, что подданные Катара подверглись аналогичным дискриминационным действиям и стороны Саудовской Аравии и Бахрейна, но эти страны не подписывали статью, признающую юрисдикцию суда в споре с другим государством.

В свою очередь, госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш в ответ на обвинения Катара написал в своем микроблоге в Twitter, что "не удивляется такому падению тех, кто врет по поводу хаджа". Ранее Катар неоднократно обвинял власти Саудовской Аравии, что они чинят препятствия в совершении хаджа в Мекку катарскими подданными, Эр-Рияд эти обвинения отвергает.

В июне прошлого года ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Доха отвергла эти обвинения, связав объявленный ей бойкот с ее успехами.