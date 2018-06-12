Госсекретарь США поздравил россиян с национальным праздником

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с национальным праздником — Днем России.

"От имени президента Соединенных Штатов и американского народа поздравляю Российскую Федерацию и российский народ по случаю "Дня России". В этот день мы чтим граждан РФ и их надежды на демократические принципы всеобщей свободы, гражданских прав и принцип верховенства права", — говорится в письменном заявлении Помпео.

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечается в РФ 12 июня.