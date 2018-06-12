Американские "Абрамсы" обзавелись израильскими системами активной защиты

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американские танки M1A2 Abrams получили на вооружение израильские комплексы активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy, свидетельствуют фотографии с учений NATO Saber Strike 2018.

Предполагается, что применение КАЗ Trophy позволит резко увеличить выживаемость танка на поле боя. Система защищает боевую машину от противотанковых ракет, создавая над ней защищаемую контролируемую полусферу. При помощи специального детектора определяется место угрозы, затем бортовой компьютер рассчитывает траекторию полета ракеты, давая команду на ее уничтожение. Система позволяет отражать одновременно несколько атак с разных сторон.

Проведенные в 2017 году этапы испытаний "Абрамсов", оснащенных данным КАЗ, показали высокую эффективность системы, теперь они были опробованы в условиях, приближенных к боевым. Ранее Rafael Trophy нашел свое применение на израильском танке Merkava, а также бронетранспортере Namer.

Интерес к оснащению танков и других образцов бронетехники комплексами активной защиты с каждым годом растет. Именно КАЗ видят самым радикальным и потенциально наиболее эффективным решением по повышению защищенности боевых машин. Не в последнюю очередь внимание к таким системам вызвано решением российских конструкторов оснастить комплексом защиты нового поколения "Афганит" перспективный танк Т-14 на базе "Арматы".

История комплексов активной защиты для бронетехники началась в СССР. Комплекс активной защиты "Дрозд" установили на танке Т-55АД еще в 1980-е годы, однако развал Советского Союза и трудности экономического характера привели к заморозке дальнейших работ на этом направлении.

Учения Saber Strike — 2018 проходят в Польше и странах Балтии с 3 по 15 июня с участием 18 тысяч военнослужащих из стран НАТО и ряда союзников альянса.