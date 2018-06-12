Американские "Абрамсы" обзавелись израильскими системами активной защиты

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американские танки M1A2 Abrams получили на вооружение израильские комплексы активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy, свидетельствуют фотографии с учений NATO Saber Strike 2018.
Проведенные в 2017 году этапы испытаний "Абрамсов", оснащенных данным КАЗ, показали высокую эффективность системы, теперь они были опробованы в условиях, приближенных к боевым. Ранее Rafael Trophy нашел свое применение на израильском танке Merkava, а также бронетранспортере Namer.
Интерес к оснащению танков и других образцов бронетехники комплексами активной защиты с каждым годом растет. Именно КАЗ видят самым радикальным и потенциально наиболее эффективным решением по повышению защищенности боевых машин. Не в последнюю очередь внимание к таким системам вызвано решением российских конструкторов оснастить комплексом защиты нового поколения "Афганит" перспективный танк Т-14 на базе "Арматы".
История комплексов активной защиты для бронетехники началась в СССР. Комплекс активной защиты "Дрозд" установили на танке Т-55АД еще в 1980-е годы, однако развал Советского Союза и трудности экономического характера привели к заморозке дальнейших работ на этом направлении.