В Калифорнии задержали исчезнувшего 35 лет назад носителя военных секретов

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Исчезнувший 35 лет назад носитель военных секретов задержан в Калифорнии, сообщило управление по специальным расследованиям ВВС США.

Капитан Уильям Ховард Хьюз-младший бесследно исчез в 1983 году вскоре после возвращения из служебной командировки в Европу. Перед тем, как "уйти на дно", он снял со своего счета 28,5 тысячи долларов в 19 различных отделениях банка. На момент исчезновения у Хьюза был доступ к сверхсекретным материалам. ВВС провели расследование, не смогли найти Хьюза и объявили его дезертиром в декабре 1983 года.

Хьюз был задержан почти ровно 35 лет спустя после исчезновения.

"Пятого июня в ходе расследования дела о паспортном мошенничестве Служба дипломатической безопасности госдепартамента допросила человека, называвшего себя Барри О'Бирном. После того, как ему указали на нестыковки в его рассказе о себе, он признался, что его настоящее имя — Уильям Ховард Хьюз-младший, и что он дезертировал из ВВС США в 1983 году", — говорится в заявлении ВВС.

"Капитан Хьюз заявил, что в 1983 мысль о пребывании в ВВС вызывала у него депрессию, так что он их покинул и под вымышленной личностью О'Бирна жил с тех пор в Калифорнии", — добавили в ВВС.

Хьюз содержится под стражей на базе ВВС. Не сообщается, какие именно обвинения планируется ему предъявить.

Исчезновение Хьюза вызвало теории о том, что он мог быть похищен советскими агентами или же что он был завербован разведкой СССР. В частности, газета Los Angeles Times сообщала, что бегство Хьюза могло быть связано с неудачными запусками ракет с французских и американских кораблей в 1985-86 годах.

После того, как Хьюз был найден, не сообщалось никаких данных о том, что он мог быть как-то связан с СССР.