МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Палата общин Канады (нижняя палата парламента) в понедельник единогласно поддержала решение правительства страны ввести ответные пошлины в отношении США, сообщает местный телеканал Global News.

Как отмечает телеканал, решение было принято на фоне последних резких заявлений американского президента Дональда Трампа в отношении канадского премьера Джастина Трюдо. Ранее в воскресенье Трамп в своем Twitter в очередной раз подверг критике Трюдо, а также канадско-американские торговые отношения, которые уже стали причиной обострения отношений между странами.

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. Евросоюз намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО. Глава МИД Канады также заявляла о возможности введения пошлин в отношении США в июле.

"Палата общин в понедельник единогласно проголосовала за предложенную Новой демократической партией (НДП) инициативу "поддержать правительство Канады" в решении ввести ответные пошлины, а также отвергнуть любые личные нападки со стороны Белого дома", — передает телеканал.

Лидер НДП в Палате общин Рут Эллен Броссо назвала введенные США пошлины на канадские алюминий и сталь "незаконными", подчеркнув, что ее партия поддержит "единый ответ" на такие американские действия. "Когда канадцы объединяются, президент Трамп остается в одиночестве", — заключила политик.