На Украине рассказали, как победить Россию

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Рассчитывать, что санкции Запада победят Россию, — глупо, чтобы одержать верх над "врагом", необходимо сделать украинцев счастливыми, заявил депутат Верховной рады Украины, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политик усомнился в эффективности и адекватности ограничительных мер западных государств против Москвы, добавив, что "настоящие санкции" выглядят по-другому.

"Санкции являются для Украины как бы единственной поддержкой Запада. В то же время, ну знаете, санкции-таки странные — по России не действуют. Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов. Это самые настоящие санкции", — отметил парламентарий.

Он также выразил мнение, что санкции нужны только для украинской политики, а победить "врага" они не смогут. Чтобы одолеть Россию, нужно сделать граждан Украины "более счастливыми", уверен Рабинович.

"Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы. Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу: в России, Белоруссии, Венгрии и Польше будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине. Какие санкции? Вы сами против себя ввели санкции, когда не даете нормальным людям, которые умеют управлять экономикой, ей управлять, а ставите на нее тех, кто ближе к вам по потокам", — посетовал депутат.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Ряд западных стран ввел санкции против Москвы, обвинив ее во вмешательстве в конфликт в Донбассе, при этом украинские политики неоднократно называли Россию "врагом", однако Москва отвергает обвинения во вмешательстве и подчеркивает, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта.