На Украине рассказали, как победить Россию

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Рассчитывать, что санкции Запада победят Россию, — глупо, чтобы одержать верх над "врагом", необходимо сделать украинцев счастливыми, заявил депутат Верховной рады Украины, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
"Санкции являются для Украины как бы единственной поддержкой Запада. В то же время, ну знаете, санкции-таки странные — по России не действуют. Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов. Это самые настоящие санкции", — отметил парламентарий.
Он также выразил мнение, что санкции нужны только для украинской политики, а победить "врага" они не смогут. Чтобы одолеть Россию, нужно сделать граждан Украины "более счастливыми", уверен Рабинович.
В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Ряд западных стран ввел санкции против Москвы, обвинив ее во вмешательстве в конфликт в Донбассе, при этом украинские политики неоднократно называли Россию "врагом", однако Москва отвергает обвинения во вмешательстве и подчеркивает, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта.