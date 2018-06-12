Трамп предсказал, как пройдет встреча с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет успешно, несмотря на критику со стороны "лузеров".

"Ненавистники и лузеры говорят, что тот факт, что я провожу встречу — это большая потеря для США. К нам вернулись наши заложники, а испытания, исследования и запуски ракет прекращены, а эти "эксперты", которые с самого начала заявляли, что я поступаю неправильно, больше ничего не могут сказать! Все у нас будет хорошо!" — написал Трамп из Сингапура.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 4 утра мск во вторник.