Лавров оценил идею США по миротворческой миссии на Донбассе

БЕРЛИН, 12 июн — РИА Новости. Идеи США по миротворческой миссии в Донбассе полностью разрушают минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что на встрече "нормандской четверки" в Берлине обсуждалась проблематика возможной миссии ООН в Донбассе.

"Российская позиция предельно ясная, у нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в СБ ООН… Мы объяснили, что идеи, выдвигаемые и украинскими коллегами, и американскими представителями, эту миротворческую миссию превратить в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик — Донецкой и Луганской — и сама уже будет решать кого избирать и как избирать — что это предложение полностью разрушает минские договоренности. Мне кажется, что французы и немцы эту нашу логику понимают", — сказал Лавров журналистам.