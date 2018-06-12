Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (44)

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Главы внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата" на встрече в Берлине вечером в понедельник достигли соглашения по шести ключевым пунктам, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи глав МИД "нормандской четверки".

"Интенсивность, качество нашей дискуссии позволило нам войти в положительную динамику в направлении, я надеюсь, обретения мирного решения", — сказал глава французского внешнеполитического ведомства.

Ле Дриан отметил, что министрам иностранных дел "нормандского формата" "удалось достичь соглашения по шести важным пунктам".

"Все стороны обязались выполнять устойчивое перемирие, речь идет об отводе тяжелого вооружения, отводе войск в трех пилотных зонах и разминировании региона. Также шла речь о доступе без вмешательства наблюдателей ОБСЕ", — сказал министр.

Он добавил, что "Франция и Германия предложили свое участие в разминировании".

"Базовая гражданская инфраструктура, в частности, станция фильтрации воды в Донецке, должна быть более защищенной. Локальные решения, которые будут приняты, могут служить образцом для защиты гражданской инфраструктуры в большем масштабе", — подчеркнул глава МИД Франции.

Говоря о гуманитарных мерах, "цель которых — улучить судьбу населения", Ле Дриан отметил, что "они включают в себя обмен заключенными".

"После месяцев переговоров две стороны смогли прийти к значительному обмену заключенными в прошлом декабре. Это был большой успех. Это показывает, что возможно сделать, когда на то есть политическая воля", — подчеркнул он.

Глава МИД также добавил, что по политическим вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины "консультации дипломатических советников и экспертов должны продолжаться и стать более интенсивными".

Встреча глав МИД Украины, России, ФРГ и Франции прошла в понедельник в Германии. Предыдущая встреча глав МИД нормандской четверки состоялась в феврале 2017 года.