Лавров рассказал о работе омбудсменов по освобождению заключенных

БЕРЛИН, 12 июн — РИА Новости. Омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по урегулированию вопроса освобождения заключенных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки".
"Специальные представители по правам человека в контакте находятся по итогам их разговора и пытаются составить какую-то такую "дорожную карту" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", — добавил министр.
"Безусловно, здесь нужно проводить различия между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, как … ваш коллега Вышинский был на Украине обвинен в государственной измене, и теми, кто реально подозревается, обвиняется в противоправных действиях", — отметил глава МИД РФ.
Встреча глав МИД Украины, России, ФРГ и Франции прошла в понедельник в Германии. Предыдущая встреча глав МИД нормандской четверки состоялась в феврале 2017 года.