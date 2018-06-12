Лавров рассказал о работе омбудсменов по освобождению заключенных

БЕРЛИН, 12 июн — РИА Новости. Омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по урегулированию вопроса освобождения заключенных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки".

"Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделение внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России в период пребывания Владимира Владимировича Путина в Китае", — завил Лавров по итогам встречи.

"Специальные представители по правам человека в контакте находятся по итогам их разговора и пытаются составить какую-то такую "дорожную карту" решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", — добавил министр.

"Безусловно, здесь нужно проводить различия между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, как … ваш коллега Вышинский был на Украине обвинен в государственной измене, и теми, кто реально подозревается, обвиняется в противоправных действиях", — отметил глава МИД РФ.

Встреча глав МИД Украины, России, ФРГ и Франции прошла в понедельник в Германии. Предыдущая встреча глав МИД нормандской четверки состоялась в феврале 2017 года.