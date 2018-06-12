В Белоруссии рассмотрят апелляцию по делу журналистов Regnum

МИНСК, 12 июн — РИА Новости. ​Верховный суд Белоруссии рассмотрит во вторник в апелляционном порядке уголовное дело об обвинении трех белорусских авторов агентства Regnum в разжигании национальной вражды, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Ляскова.

"Верховный суд в апелляционном порядке рассмотрит 12 июня уголовное дело об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, совершенных группой лиц", — написала Ляскова в Facebook.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum.

Минский городской суд 2 февраля этого года признал белорусских авторов Regnum Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды или розни, приговорил их к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Обвиняемые свою вину не признали. Позднее все они обжаловали приговор.

Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum назвали обвиненных в Белоруссии журналистов "политическими заключенными".

МИД России призывал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов.

Союз журналистов России выражал обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации отмечали, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.