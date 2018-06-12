БЕРЛИН, 12 июн – РИА Новости. Участники министерской встречи "нормандского формата" обсудили политические реформы и экономические вопросы, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Берлине.
При этом у России, по словам Лаврова, есть вопросы к тому, как Киев относится к выполнению минских соглашений.
Темы встречи
Лавров отметил, что участники совещания "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию и в сфере безопасности, и в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем". "И наши хозяева, наши германские коллеги огласят то понимание, которое у них вырисовалось по итогам наших переговоров", — подчеркнул министр.
По его словам, стороны также обсудили освобождение заключенных. Омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по урегулированию этого вопроса.
"Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделение внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России в период пребывания Владимира Владимировича Путина в Китае", — отметил Лавров.
Кроме того, главы МИД обсудили разведение сил украинской армии и ополченцев в районе Станицы Луганской. При этом Россия указала на несоблюдение Киевом ранее достигнутых в этом отношении договоренностей.
Лавров подверг критике идеи США по миротворческой миссии в Донбассе. Он отметил, что предложение превратить эту миссию в "некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик" полностью разрушает минские договоренности.
Достигнутые соглашения
В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что министры достигли соглашения по шести ключевым пунктам.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что консультации экспертов в связи с реализацией положения о придании особого статуса Донбассу будут продолжены.