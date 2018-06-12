БЕРЛИН, 12 июн – РИА Новости. Участники министерской встречи "нормандского формата" обсудили политические реформы и экономические вопросы, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Берлине.

"Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, но я считаю, что эта встреча была очень полезной", — сказал он.

При этом у России, по словам Лаврова, есть вопросы к тому, как Киев относится к выполнению минских соглашений.

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Лавров отметил, что участники совещания "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию и в сфере безопасности, и в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем". "И наши хозяева, наши германские коллеги огласят то понимание, которое у них вырисовалось по итогам наших переговоров", — подчеркнул министр.

По его словам, стороны также обсудили освобождение заключенных. Омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по урегулированию этого вопроса.

"Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделение внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России в период пребывания Владимира Владимировича Путина в Китае", — отметил Лавров.

Кроме того, главы МИД обсудили разведение сил украинской армии и ополченцев в районе Станицы Луганской. При этом Россия указала на несоблюдение Киевом ранее достигнутых в этом отношении договоренностей.

Лавров подверг критике идеи США по миротворческой миссии в Донбассе. Он отметил, что предложение превратить эту миссию в "некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик" полностью разрушает минские договоренности.

Достигнутые соглашения



В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что министры достигли соглашения по шести ключевым пунктам.

"Все стороны обязались выполнять устойчивое перемирие, речь идет об отводе тяжелого вооружения, отводе войск в трех пилотных зонах и разминировании региона. Также шла речь о доступе без вмешательства наблюдателей ОБСЕ", — сказал он, добавив, что "Франция и Германия предложили свое участие в разминировании".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что консультации экспертов в связи с реализацией положения о придании особого статуса Донбассу будут продолжены.