"Оборона и диалог": в НАТО заявили о прогрессе в отношениях с Россией

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе в отношениях между Североатлантическим альянсом и Россией.

"Все действия НАТО носят оборонительный характер, соразмерны и соответствуют международным обязательствам. НАТО привержена двойственному подходу к России: оборона и диалог. Мы добились прогресса по обоим направлениям", — заявил Столтенберг на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

В прошлом месяце состоялось заседание Совета Россия — НАТО. В ходе саммита участники изложили свои оценки факторов, влияющих на ситуацию в сфере военной безопасности, обсудили пути снижения напряженности и обменялись данными по предстоящим в этом году учениям.