В Казахстане спасли российских туристов после неудачного спуска по реке

АСТАНА, 11 июн – РИА Новости. Группа туристов из России после неудачного спуска по горной реке доставлена в отделение полиции, медицинская помощь им не требуется, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Руслан Иманкулов.

Ранее в понедельник сообщалось, что российский турист утонул во время сплава по реке Аксу в горной местности Казахстана, спасатели выехали на помощь к остальной группе. Проводились работы по подъему туристов вверх из ущелья. Несчастный случай произошел на расстоянии 120 километров от административного центра региона — города Талдыкорган.

"По состоянию на 13.00 (10.00 мск) туристы из России, семь человек, доставлены в РОВД поселка Жансугуров Аксуского района. В медицинской помощи они не нуждаются", — проинформировал Иманкулов.

Он отметил, что "доставка в отделение полиции — стандартная процедура в таких случаях". "Это необходимо для установления личностей, оказание помощи, если надо", — пояснил Иманкулов.