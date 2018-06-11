В Казахстане утонул россиянин

АЛМА-АТА, 11 июн — РИА Новости. Российский турист утонул во время сплава по реке Аксу в горной местности Казахстана, спасатели выехали на помощь к остальной группе, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Руслан Иманкулов.

"Туристы — граждане Российской Федерации, восемь человек. При спуске на плавательном средстве по реке Аксу в горной местности один из туристов упал в воду и утонул", — сообщил Иманкулов.

По имеющейся на данный момент информации, туристы не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алматинской области.

"В данный момент проводятся работы по подъему туристов вверх из ущелья", — сказал представитель КЧС.

По его данным, сообщение поступило вечером 10 июня, спасатели незамедлительно выехали на место вызова.

Несчастный случай произошел на расстоянии 120 километров от административного центра региона — города Талдыкорган

По информации Иманкулова, работу спасателей осложняют сложные условия проходимости горной местности и отсутствие связи.