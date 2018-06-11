Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество с Ираном

ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Китайская сторона готова продвигать вперед развитие китайско-иранских отношений и укреплять сотрудничество с Ираном в рамках многосторонних механизмов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Беседа состоялась в воскресенье в Циндао, где проходил саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества.

"У китайско-иранских отношений есть потенциал для дальнейшего углубления развития. Китайская сторона готова вместе с иранской сообща продвигать вперед китайско-иранские отношения всестороннего стратегического партнерства", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте министерства иностранных дел КНР.

Он подчеркнул, что сторонам необходимо постоянно повышать уровень стратегического взаимодоверия, укреплять контакты на всех уровнях, продолжать и дальше оказывать взаимоподдержку в вопросах, представляющих коренной интерес для каждой из сторон.

Си Цзиньпин вновь подтвердил, что Китай выступает за полное выполнение ядерной сделки по Ирану.

"Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — результат многосторонних усилий, который способствует поддержанию регионального мира и стабильности, а также защите международного режима нераспространения. Соглашение должно быть реализовано в полном объеме", — сказал китайский лидер.

Он выразил готовность Китая укреплять сотрудничество с Ираном в рамках многосторонних механизмов.