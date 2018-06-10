Актер Пашинин рассказал, за что воюет в Донбассе

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Актер Анатолий Пашинин в интервью телеканалу НТВ рассказал, зачем вступил в ряды "Правого сектора"* и ради чего воюет в Донбассе.

Пашинин заявил, что не занимается построением национального государства на Украине. По его мнению, этим должны заниматься "молодые парни по 19, по 21 год".

"А я могу только одно сделать — расчистить им будущее", — заявил он.

Анатолий Пашинин вступил в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора"* в августе 2017 года. В прошлом году актер заявлял, что "ловит кайф" во время службы на Украине.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.