Актер Пашинин заявил, что воюет в Донбассе "ради кайфа"

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", подтвердил информацию о том, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" в Донбассе, заявив, что делает это не ради долга, а для кайфа.

"Я же здесь не выполняю долг, находясь с этими славными ребятами. Я кайф ловлю", — заявил актер, который взял себе позывной Дублер, в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Как сообщает ТСН, актеру до сих пор предлагают роли в российском кино, однако возвращаться он не планирует. Пашинин также рассказал, что, покидая РФ, тяжелее всего ему было отказаться от любви. "Любовь. Вот от чего было сложно отказаться. Говорят, что она входит в десятку самых красивых женщин. От денег отказаться несложно. Но от любви красивой женщины – это сложно", — рассказал он.

Пашинин также показал журналистам свой российский паспорт.