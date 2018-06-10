В Германии раскритиковали Трампа за отказ подписать коммюнике G7

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Немецкие политики раскритиковали отказ президента США Дональда Трампа подписать итоговое коммюнике на саммите "Большой семерки" в Квебеке.
Так, глава МИД Германии Хайко Маас призвал страны Европы к единодушию на фоне внешней политики США.
"Один твит может очень быстро разрушить высокую степень доверия. Тем важнее, что Европа сплотилась и еще активнее защищает свои интересы. Объединенная Европа — ответ на "Америка прежде всего", — написал Маас в твиттере.
3.5%Да, ради этого даже можно пойти на уступки
30.0%Только на условиях Москвы
66.5%Нет, формат "Восьмерки" неактуален
Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес также раскритиковала решение Трампа, назвав американского лидера "суматошным человеком", а его поведение — катастрофой, пишет Spiegel.
Ранее Трамп заявил, что возвращение России в G8 стало бы полезным шагом для всех стран — участниц группы. Также желание видеть Москву в составе "Большой восьмерки" выразил премьер Италии Джузеппе Конте.
В свою очередь, Владимир Путин напомнил, что Россия из состава "Большой восьмерки" не выходила.