В Германии раскритиковали Трампа за отказ подписать коммюнике G7

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7. 9 июня 2018

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7. 9 июня 2018

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Немецкие политики раскритиковали отказ президента США Дональда Трампа подписать итоговое коммюнике на саммите "Большой семерки" в Квебеке.

Документ призывал Москву "прекратить дестабилизирующее поведение" и перестать поддерживать сирийские власти. Европейские лидеры также подтвердили свою готовность принять при необходимости "дальнейшие ограничительные меры" против России.

Так, глава МИД Германии Хайко Маас призвал страны Европы к единодушию на фоне внешней политики США.

"Один твит может очень быстро разрушить высокую степень доверия. Тем важнее, что Европа сплотилась и еще активнее защищает свои интересы. Объединенная Европа — ответ на "Америка прежде всего", — написал Маас в твиттере.

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Таким образом политик отреагировал на недавние посты Трампа, обвиняющего канадского премьера Джастина Трюдо во лжи на итоговой пресс-конференции саммита.

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес также раскритиковала решение Трампа, назвав американского лидера "суматошным человеком", а его поведение — катастрофой, пишет Spiegel.

Ранее Трамп заявил, что возвращение России в G8 стало бы полезным шагом для всех стран — участниц группы. Также желание видеть Москву в составе "Большой восьмерки" выразил премьер Италии Джузеппе Конте.

В свою очередь, Владимир Путин напомнил, что Россия из состава "Большой восьмерки" не выходила.