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Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8

Сюжет:
Саммит G7 в Канаде (94)
12:2410.06.2018
(обновлено: 12:27 10.06.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав государств - членов ШОС. 10 июня 2018Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав государств - членов ШОС. 10 июня 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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ЦИНДАО (Китай), 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из состава "Большой восьмерки" и пригласил лидеров стран-участников объединения в Москву.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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"Все в разнотык": Пушков прокомментировал идею о возвращении России в G8

"Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям", — напомнил он на пресс-конференции в Китае.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам своего пребывания на саммите "семерки" в Канаде заявил, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.

Также он заявил, что некоторые участники хотят вернуть Россию в состав объединения.

Внутренний раскол

Главред журнала "Россия в глобальной политике" политолог Федор Лукьянов считает, что тему возвращения России начинают обсуждать, чтобы отвлечь внимание от более острых проблем.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла Мальбе. 8 июня 2018 года
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Эксперт назвал встречу "семерки" и информационный антураж вокруг нее очередным свидетельством абсурдности происходящего на мировой арене.

По его словам, отношения между Трампом и лидерами стран-участников группы обострились и "на помощь", как всегда, приходит Россия.

"Сначала, как черта из табакерки, выкидывают несуществующую и исключительно высосанную из пальца тему про воссоздание "восьмерки".И смачно ее обсуждают весь день… Слава богу, что мы есть, а то пришлось бы говорить только о проблемах между самими "семерочниками", что неприятно", — отметил специалист.

Политолог предупредил, что "не дай бог повестись на эту звучащую сейчас все чаще идею".

По его мнению, "восьмерка" — достояние прошлого и возврата к этой концепции нет.

Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"А ввязываться в игру по спасению "коллективного Запада" от внутреннего раскола — боже упаси. Россия и так беспрерывно становится инструментом чего-то того, что ей не нужно", — считает он.

Новые форматы переговоров

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, выразил мнение, что Западу не стоит раздувать тему присоединения России к G7.

" Россия — не та страна, которую сначала выгоняют, а потом приглашают", — отметил он.

Эксперт напомнил, что Россия делает акцент на других форматах, в том числе на двусторонних отношениях.

"Большая восьмерка"

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Ангела Меркель на рамках саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава российского МИД Сергей Лавров тогда заявил, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия абсолютно удовлетворена форматом G20, который наиболее полно отражает расстановку сил и дает России максимальные возможности для раскрытия своего потенциала. Песков также заявлял, что Россия делает акцент не на "восьмерке", а на других форматах.

«Группа семи»
© Инфографика
"Группа семи"

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В мире
Комментарии
12 пользователей оставили 15 комментариев
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NickB777
"Страны G7 договорились быть готовыми принять новые меры против России..." И как бы Россия ( главное Путин ) выглядел бы , если бы , вдруг , принял решение участвовать в G8 ...? Примерно как : " Вызвали провинившегося на порку "... Принципиально нужно отказаться от этого " клуба " - пусть Украину примут в состав G 8 !!!
13:00
10.06.2018
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vab6
Тоталитарная секта.
13:13
10.06.2018
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