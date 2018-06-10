Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8

ЦИНДАО (Китай), 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из состава "Большой восьмерки" и пригласил лидеров стран-участников объединения в Москву.

"Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям", — напомнил он на пресс-конференции в Китае.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам своего пребывания на саммите "семерки" в Канаде заявил, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.

Также он заявил, что некоторые участники хотят вернуть Россию в состав объединения.

Внутренний раскол

Главред журнала "Россия в глобальной политике" политолог Федор Лукьянов считает, что тему возвращения России начинают обсуждать, чтобы отвлечь внимание от более острых проблем.

Эксперт назвал встречу "семерки" и информационный антураж вокруг нее очередным свидетельством абсурдности происходящего на мировой арене.

По его словам, отношения между Трампом и лидерами стран-участников группы обострились и "на помощь", как всегда, приходит Россия.

"Сначала, как черта из табакерки, выкидывают несуществующую и исключительно высосанную из пальца тему про воссоздание "восьмерки".И смачно ее обсуждают весь день… Слава богу, что мы есть, а то пришлось бы говорить только о проблемах между самими "семерочниками", что неприятно", — отметил специалист.

Политолог предупредил, что "не дай бог повестись на эту звучащую сейчас все чаще идею".

По его мнению, "восьмерка" — достояние прошлого и возврата к этой концепции нет.

"А ввязываться в игру по спасению "коллективного Запада" от внутреннего раскола — боже упаси. Россия и так беспрерывно становится инструментом чего-то того, что ей не нужно", — считает он.

Новые форматы переговоров

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, выразил мнение, что Западу не стоит раздувать тему присоединения России к G7.

" Россия — не та страна, которую сначала выгоняют, а потом приглашают", — отметил он.

Эксперт напомнил, что Россия делает акцент на других форматах, в том числе на двусторонних отношениях.

"Большая восьмерка"

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Глава российского МИД Сергей Лавров тогда заявил, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия абсолютно удовлетворена форматом G20, который наиболее полно отражает расстановку сил и дает России максимальные возможности для раскрытия своего потенциала. Песков также заявлял, что Россия делает акцент не на "восьмерке", а на других форматах.