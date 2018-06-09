Эксперт прокомментировал дискуссию Запада на тему "присоединения РФ" к G7

В МИД объяснили, почему России предложили присоединиться к G7. В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что тема раздута Западом.

Политики поднимают тему присоединения России к G7 для самопиара, сказал РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости снова принять Россию в состав объединения, которое при участии России называлось G8.

"Я не думаю, что эта тема сохранит какую-то актуальность на ближайшую или среднесрочную перспективу", — отреагировал Рябков.

По его мнению, странно, что она периодически всплывает без каких-то поводов для этого с российской стороны, а "разного рода политики начинают ее искусственно разогревать".

"Я думаю, это делается отчасти в интересах самопиара, отчасти для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к этому самому семерочному формату, который очевидным образом выдыхается политически и экономически", — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа схожим образом, заявив, что Москва "делает акцент на других форматах".

Ранее идею вернуть Россию в группу озвучивала одна из лидеров немецкой партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Правда, ее не поддержали ни Ангела Меркель, ни глава МИД Германии Хайко Маас. Они назвали восстановление G8 малореалистичным.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Западу не стоит раздувать эту тему.

"Я на сто процентов считаю, что эту тему вообще не нужно обсуждать, эта тема должна быть закрыта в том виде, в котором о ней говорит Дональд Трамп. Россия – не та страна, которую сначала выгоняют, а потом приглашают. Формат G8, на мой взгляд, "скончался". Да, мы делаем акцент на других форматах, на двусторонних отношениях. А формата G8, в том виде, в котором он был, больше не будет", — сказал Владимир Брутер.

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.



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