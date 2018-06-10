Украинский генерал рассказал, когда Киев вернет Крым и Донбасс

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшее время, заявил в эфире ObozTV бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

"Ближайшее время — это пять, десять, пятнадцать лет", — пояснил военный.

Он отметил, что подавляющее большинство жителей Донбасса не хотят возвращения на Украину, многие получили российские паспорта.

"Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99 процентов готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию: даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России", — добавил он.

По словам военного, в Крыму "ненавидят Украину", а паспорта сохранили для того, чтобы пользоваться преимуществами безвизового режима.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Тогда за вхождение в состав Российской Федерации высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Через месяц о своей независимости объявили Донецкая и Луганская народные республики. Киев начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. В апреле ее формат изменился с "антитеррористической" на "операцию Объединенных сил", а руководство перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.