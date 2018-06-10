Си Цзиньпин выступил с речью на заседании совета лидеров государств ШОС

ЦИНДАО (КНР), 10 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с вступительной речью на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей ряда международных организаций. До этого лидеры восьми стран–участниц ШОС провели встречу в узком составе.

"Необходимо умножить мощь, сплоченность и силу взаимного доверия, важно в полной мере реализовать Циндаоскую декларацию, план действия по реализации положении договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стран ШОС", — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что все страны объединения должны уважать самостоятельный путь развития, выбранный для себя каждым из государств, учитывать ключевые интересы и озабоченности друг друга, укреплять взаимопонимание, усиливать гармонию и сплоченность путем поиска согласия по разрешению разногласий, наращивать цементирующую и притягательную силу организации".

"Нужно заложить прочную основу для обеспечения совместного мира и безопасности, важно активно выполнять программу сотрудничества стран ШОС по борьбе с "тремя силами зла" на 2019-2021 годы, продолжать проведение совместных антитеррористических учений "Мирная миссия", укреплять сотрудничество по обороне и безопасности, по информационной безопасности, а также по линии правоохранительных органов", — сказал он.

"Пользуясь случаем, хочу объявить, что Китай в рамках межбанковского объединения ШОС запускать целевую кредитную программу в эквиваленте 30 миллиардов китайских юаней", — заявил Си Цзиньпин.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Помимо этого странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.