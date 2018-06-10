Си Цзиньпин выступил с речью на заседании совета лидеров государств ШОС

ЦИНДАО (КНР), 10 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с вступительной речью на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей ряда международных организаций. До этого лидеры восьми стран–участниц ШОС провели встречу в узком составе.
"Необходимо умножить мощь, сплоченность и силу взаимного доверия, важно в полной мере реализовать Циндаоскую декларацию, план действия по реализации положении договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стран ШОС", — сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что все страны объединения должны уважать самостоятельный путь развития, выбранный для себя каждым из государств, учитывать ключевые интересы и озабоченности друг друга, укреплять взаимопонимание, усиливать гармонию и сплоченность путем поиска согласия по разрешению разногласий, наращивать цементирующую и притягательную силу организации".
"Нужно заложить прочную основу для обеспечения совместного мира и безопасности, важно активно выполнять программу сотрудничества стран ШОС по борьбе с "тремя силами зла" на 2019-2021 годы, продолжать проведение совместных антитеррористических учений "Мирная миссия", укреплять сотрудничество по обороне и безопасности, по информационной безопасности, а также по линии правоохранительных органов", — сказал он.
"Пользуясь случаем, хочу объявить, что Китай в рамках межбанковского объединения ШОС запускать целевую кредитную программу в эквиваленте 30 миллиардов китайских юаней", — заявил Си Цзиньпин.
Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Помимо этого странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
Нынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
В качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
Общаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
Главы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
Президент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.
Во время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
Владимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
После окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
В Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
Перед началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
Лидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.