Си Цзиньпин рассказал о развитии ШОС

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества после присоединения Индии и Пакистана стала еще сильнее и крепче, что накладывает на страны ШОС еще большую ответственность за обеспечение стабильности, безопасности и регионального развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии заседания совета глав стан ШОС.

Саммит ШОС проходит в китайского прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.

"С увеличением числа стран-участниц организации мы стали еще крепче и сильнее, государства региона и все международное сообщество обращают на ШОС все больше внимания, возлагают на организацию все больше надежд, соответственно, мы несем еще большую ответственность за обеспечение стабильности, безопасности, регионального развития и процветания", — заявил китайский лидер на открытии заседания.

Он подчеркнул, что "китайская сторона готова совместно со всеми членами организации в рамках сегодняшнего заседания подвести итоги нашего опыта развития, проанализировать международную и региональную ситуацию, сформулировать перспективы сотрудничества".

"Мы готовы вместе со всеми стремиться к развитию устойчивого и долгосрочного развития ШОС", — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что заседание впервые проводится в таком составе после расширения ШОС с участием руководителей всех восьми стран-участниц, "саммит в Циндао имеет историческое значение".