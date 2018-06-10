Япония окажет помощь КНДР, если она решит ядерную проблему

ТОКИО, 10 июн — РИА Новости. Япония готова оказать помощь Северной Корее, если она решит ядерную и ракетные проблемы, об этом по итогам саммита стран G7 заявил на пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мировое сообщество должно в единстве и не меняя свою позицию требовать полного выполнения резолюций Совета безопасности ООН (в отношении Северной Кореи – ред.). Такая договоренность была вновь достигнута на G7. В Северной Корее богатые полезные ископаемые и трудовые ресурсы. Если Северная Корея пойдет по правильному пути, то она сможет открыть для себя светлое будущее. Если она решит ядерную и ракетные проблемы, а также важнейшую проблему насильно удерживаемых японских граждан, наша страна готова на основе Пхеньянской декларации, подведя черту под несчастным прошлым, нормализовать отношения с Северной Кореей и оказать ей экономическую помощь", — сказал Абэ.