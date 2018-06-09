Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину старинную арфу гуцинь и традиционную глиняную статуэтку с лицом российского лидера. Об этом РИА Новости сообщили в китайском МИД.

Гуцинь — самый древний щипковый инструмент Китая с ярко выраженным национальным колоритом. Согласно открытым источникам, его история насчитывает почти три тысячи лет. Это важная составная часть китайской музыкальной традиции, игра на нем считается воплощением предельно высокого уровня китайского музыкального искусства.

Глиняные куклы "нижэньчжан" — вид традиционной художественной лепки, зародившейся в Тяньцзине. Основатель этого вида искусства Чжан Миншань, который жил в 1826-1906 годы, обладал уникальным мастерством. По рассказам, он мог вылепить фигурку на ощупь, не глядя, во время разговора с другим человеком. Поэтому он и получил прозвище "нижэньчжан" — "Чжан — мастер по лепке глиняных фигурок человека". Особенность статуэток, исполненных в этом стиле, заключается в реалистической передаче движения и чувств.

Российский президент, со своей стороны, преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мед и чай. Во время посещения Тяньцзиня он показал китайскому коллеге образец бревна, из которого построят баню, и фотографии, на которых видно, как баня будет выглядеть после сборки.

Си Цзиньпин в ответ назвал баню "удивительным домом" и сказал, что должен подумать, куда ее поставить.