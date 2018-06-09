ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину старинную арфу гуцинь и традиционную глиняную статуэтку с лицом российского лидера. Об этом РИА Новости сообщили в китайском МИД.
Глиняные куклы "нижэньчжан" — вид традиционной художественной лепки, зародившейся в Тяньцзине. Основатель этого вида искусства Чжан Миншань, который жил в 1826-1906 годы, обладал уникальным мастерством. По рассказам, он мог вылепить фигурку на ощупь, не глядя, во время разговора с другим человеком. Поэтому он и получил прозвище "нижэньчжан" — "Чжан — мастер по лепке глиняных фигурок человека". Особенность статуэток, исполненных в этом стиле, заключается в реалистической передаче движения и чувств.
Российский президент, со своей стороны, преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мед и чай. Во время посещения Тяньцзиня он показал китайскому коллеге образец бревна, из которого построят баню, и фотографии, на которых видно, как баня будет выглядеть после сборки.
Си Цзиньпин в ответ назвал баню "удивительным домом" и сказал, что должен подумать, куда ее поставить.
Эксперты говорят, что стартовая цена подарка Путина лидеру КНР – 2,5 млн рублей, это только стоимость сруба алтайского кедра такого диаметра pic.twitter.com/Wz9PZ152jT— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 июня 2018 г.