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В мире

Си Цзиньпин подарил Путину статуэтку с лицом российского лидера

Сюжет:
Саммит ШОС в Китае (24)
16:0009.06.2018
(обновлено: 18:18 09.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Владимиру Путину старинную арфу гуцинь и традиционную глиняную статуэтку с лицом российского лидера. Об этом РИА Новости сообщили в китайском МИД.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Подаренную Путиным баню Си Цзиньпин назвал "уникальным домом"
Гуцинь — самый древний щипковый инструмент Китая с ярко выраженным национальным колоритом. Согласно открытым источникам, его история насчитывает почти три тысячи лет. Это важная составная часть китайской музыкальной традиции, игра на нем считается воплощением предельно высокого уровня китайского музыкального искусства.

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© РИА Новости
Путин приготовил китайские "блины" и "пельмени"

Глиняные куклы "нижэньчжан" — вид традиционной художественной лепки, зародившейся в Тяньцзине. Основатель этого вида искусства Чжан Миншань, который жил в 1826-1906 годы, обладал уникальным мастерством. По рассказам, он мог вылепить фигурку на ощупь, не глядя, во время разговора с другим человеком. Поэтому он и получил прозвище "нижэньчжан" — "Чжан — мастер по лепке глиняных фигурок человека". Особенность статуэток, исполненных в этом стиле, заключается в реалистической передаче движения и чувств.

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту РФ Владимиру Путину. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИД Китая рассказал о подаренных Путиным Си Цзиньпину сладостях и чае

Российский президент, со своей стороны, преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мед и чай. Во время посещения Тяньцзиня он показал китайскому коллеге образец бревна, из которого построят баню, и фотографии, на которых видно, как баня будет выглядеть после сборки. 

Си Цзиньпин в ответ назвал баню "удивительным домом" и сказал, что должен подумать, куда ее поставить.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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ig.arhimond
На планете Амекрей. Персей 8 раздались бурные аплодисменты,переходящие в бурные овации.........А теперь к событиям в Сирии и Украине.....
18:38
09.06.2018
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rroma-09
Щедро..при зарплате 8млн. руб. в год подарки на 2,5 млн. делает.. видимо очень ценный друг))
18:19
09.06.2018
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zoyukin
Ну и рожа у Си! Как-будто нарочно поставлен! Что Сталин, что этот...
18:14
09.06.2018
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