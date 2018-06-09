Китай продолжит поддерживать усилия Пакистана по защите независимости

ЦИНДАО (КНР), 9 ИЮН – РИА Новости. Китай продолжит твердо поддерживать Пакистан в его усилиях по защите независимости и суверенитета, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай продолжит твердо поддерживать Пакистан в его усилиях по защите своей независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также поддерживать путь развития, который для себя избрал Исламабад", — говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам встречи двух лидеров.

Хусейн в свою очередь отметил, что "Китай является надежным партнером и верным другом, отношения двух стран остаются непоколебимыми".

Китайский лидер также отметил, что в последние годы отношения с Пакистаном сохраняют положительную динамику, стратегическое сотрудничество двух стран не только важно и ценно для Пекина и Исламабада, но также может стать примером выстраивания международных отношений нового образца.

Си Цзиньпин также поздравил Пакистан в связи с участием страны в саммите лидеров ШОС в качестве полноправного участника.