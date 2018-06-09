Подаренная Путиным Си Цзиньпину баня прослужит долго, считает эксперт

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Баня, подаренная президентом России председателю КНР, может прослужить долго, даже учитывая влажный климат Китая, считает представитель компании деревянного домостроения.

Владимир Путин в ходе визита в Китай преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню. Во время посещения города Тяньцзинь российский лидер показал образец бревна, из которого она будет изготовлена, и продемонстрировал на фотографии, как баня будет выглядеть после сборки.

Собеседник агентства отметил, что алтайский кедр – это очень надежный, экологичный и красивый строительный материал.

"Алтайский кедр ценится очень высоко, так как основная часть деревьев растет в горной труднодоступной местности, в заповедных местах, там сохранились самые древние кедры. В репортаже Владимир Путин упомянул, что кедру, из которого будет срублена баня для председателя КНР, более 200 лет, но алтайские деревья могут быть и старше, так как они долго растут и достигают больших диаметров. Кроме того, кедр растет не на равнине, а в горной местности, на специфических почвах, поэтому считается очень здоровым деревом", — пояснил собеседник.

Проблем с эксплуатацией не будет

"Основной проблемой сооружений из кедра остаются жучки, которые разрушают древесину. Здесь очень важно грамотно обработать сруб и следить за его состоянием. Думаю, что у китайского лидера с этим проблем не будет", — сказал он.

Эксперт напомнил, что деревянные строения при правильной обработке и содержании могут существовать и функционировать столетиями.

"В Японии есть храм в Хорю-дзи, основную реконструкцию которого историки относят к XII веку. В России сохранились деревянные храмы, возраст которых начинает свой отсчет с XIV века, причем, некоторые из них остаются действующими до сих пор. Поэтому, с точки зрения долговечности, при правильной эксплуатации и обработке древесины сруб из алтайского кедра может долго служить, даже если его поставят в одном из районов Китая, где влажность климата повышена", — заверил профессионал деревянного домостроения.

Собеседник уточнил, что кедр – это разновидность сосны, который называется "кедровая сосна". При этом он посетовал, что сосновых деревьев с большим диаметром стволов в России осталось очень мало, а запасы кедра еще вполне достаточные.

"Кроме того, сосна более смолистая, чем кедр, а для бани это не очень хорошо, так как смола выделяется при высоких температурах, дает слишком сильный запах, а на бревнах появляются подтеки. Это далеко не всем нравится", — рассказал он.

По словам эксперта, испокон веков наши предки использовали для строительства именно сосну, поэтому ее запасы постепенно истощились. Сейчас только 15-20% вырубки соснового леса подходит для строительства. Кедр же выбирали гораздо реже, что позволило ему сохраниться в больших объемах.

Ценность подарка не в деньгах

Представитель бизнеса пояснил, что стоимость бани из кедра зависит от многих факторов, в основном, от объема.

"Качественный объект из хорошей древесины такого рода может стоить от 0,5 миллиона рублей и до бесконечности. Рискну предположить, что баня, подаренная Си Цзиньпину, вполне может стоить более 10 миллионов рублей", — сказал эксперт.

"Для примера скажу, что кубометр кедра с доставкой в Московскую область будет стоить в районе 12 тысяч рублей, а это меньше одного бревна. То есть кубический метр древесины – это бревно диаметром 40 сантиметров и длиной 6 метров. А если это эксклюзивные, огромные бревна, то они могут стоить гораздо дороже", — пояснил собеседник.