Подаренная Путиным Си Цзиньпину баня прослужит долго, считает эксперт

13:2909.06.2018
(обновлено: 14:23 09.06.2018)
15404509
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Баня, подаренная президентом России председателю КНР, может прослужить долго, даже учитывая влажный климат Китая, считает представитель компании деревянного домостроения.
Владимир Путин в ходе визита в Китай преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню. Во время посещения города Тяньцзинь российский лидер показал образец бревна, из которого она будет изготовлена, и продемонстрировал на фотографии, как баня будет выглядеть после сборки.
Собеседник агентства отметил, что алтайский кедр – это очень надежный, экологичный и красивый строительный материал.
"Алтайский кедр ценится очень высоко, так как основная часть деревьев растет в горной труднодоступной местности, в заповедных местах, там сохранились самые древние кедры. В репортаже Владимир Путин упомянул, что кедру, из которого будет срублена баня для председателя КНР, более 200 лет, но алтайские деревья могут быть и старше, так как они долго растут и достигают больших диаметров. Кроме того, кедр растет не на равнине, а в горной местности, на специфических почвах, поэтому считается очень здоровым деревом", — пояснил собеседник.
Проблем с эксплуатацией не будет
"Основной проблемой сооружений из кедра остаются жучки, которые разрушают древесину. Здесь очень важно грамотно обработать сруб и следить за его состоянием. Думаю, что у китайского лидера с этим проблем не будет", — сказал он.
Эксперт напомнил, что деревянные строения при правильной обработке и содержании могут существовать и функционировать столетиями.
"В Японии есть храм в Хорю-дзи, основную реконструкцию которого историки относят к XII веку. В России сохранились деревянные храмы, возраст которых начинает свой отсчет с XIV века, причем, некоторые из них остаются действующими до сих пор. Поэтому, с точки зрения долговечности, при правильной эксплуатации и обработке древесины сруб из алтайского кедра может долго служить, даже если его поставят в одном из районов Китая, где влажность климата повышена", — заверил профессионал деревянного домостроения.
Собеседник уточнил, что кедр – это разновидность сосны, который называется "кедровая сосна". При этом он посетовал, что сосновых деревьев с большим диаметром стволов в России осталось очень мало, а запасы кедра еще вполне достаточные.
"Кроме того, сосна более смолистая, чем кедр, а для бани это не очень хорошо, так как смола выделяется при высоких температурах, дает слишком сильный запах, а на бревнах появляются подтеки. Это далеко не всем нравится", — рассказал он.
По словам эксперта, испокон веков наши предки использовали для строительства именно сосну, поэтому ее запасы постепенно истощились. Сейчас только 15-20% вырубки соснового леса подходит для строительства. Кедр же выбирали гораздо реже, что позволило ему сохраниться в больших объемах.
Ценность подарка не в деньгах
Представитель бизнеса пояснил, что стоимость бани из кедра зависит от многих факторов, в основном, от объема.
"Качественный объект из хорошей древесины такого рода может стоить от 0,5 миллиона рублей и до бесконечности. Рискну предположить, что баня, подаренная Си Цзиньпину, вполне может стоить более 10 миллионов рублей", — сказал эксперт.
"Для примера скажу, что кубометр кедра с доставкой в Московскую область будет стоить в районе 12 тысяч рублей, а это меньше одного бревна. То есть кубический метр древесины – это бревно диаметром 40 сантиметров и длиной 6 метров. А если это эксклюзивные, огромные бревна, то они могут стоить гораздо дороже", — пояснил собеседник.
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
Нынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
В качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
Общаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
Главы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
Президент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.
Во время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
Владимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
После окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
В Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
Перед началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
Лидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.