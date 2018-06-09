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Подаренная Путиным Си Цзиньпину баня прослужит долго, считает эксперт

13:2909.06.2018
(обновлено: 14:23 09.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в ПекинеПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Баня, подаренная президентом России председателю КНР, может прослужить долго, даже учитывая влажный климат Китая, считает представитель компании деревянного домостроения.

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту РФ Владимиру Путину орден Дружбы КНР. 8 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин первым среди глав государств получил китайский орден Дружбы
Владимир Путин в ходе визита в Китай преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню. Во время посещения города Тяньцзинь российский лидер показал образец бревна, из которого она будет изготовлена, и продемонстрировал на фотографии, как баня будет выглядеть после сборки.

Собеседник агентства отметил, что алтайский кедр – это очень надежный, экологичный и красивый строительный материал.

"Алтайский кедр ценится очень высоко, так как основная часть деревьев растет в горной труднодоступной местности, в заповедных местах, там сохранились самые древние кедры. В репортаже Владимир Путин упомянул, что кедру, из которого будет срублена баня для председателя КНР, более 200 лет, но алтайские деревья могут быть и старше, так как они долго растут и достигают больших диаметров. Кроме того, кедр растет не на равнине, а в горной местности, на специфических почвах, поэтому считается очень здоровым деревом", — пояснил собеседник.

Проблем с эксплуатацией не будет

Путин приготовил китайские блины и пельмени
© РИА Новости
Путин приготовил и попробовал в Китае местную еду
"Основной проблемой сооружений из кедра остаются жучки, которые разрушают древесину. Здесь очень важно грамотно обработать сруб и следить за его состоянием. Думаю, что у китайского лидера с этим проблем не будет", — сказал он.

Эксперт напомнил, что деревянные строения при правильной обработке и содержании могут существовать и функционировать столетиями.

"В Японии есть храм в Хорю-дзи, основную реконструкцию которого историки относят к XII веку. В России сохранились деревянные храмы, возраст которых начинает свой отсчет с XIV века, причем, некоторые из них остаются действующими до сих пор. Поэтому, с точки зрения долговечности, при правильной эксплуатации и обработке древесины сруб из алтайского кедра может долго служить, даже если его поставят в одном из районов Китая, где влажность климата повышена", — заверил профессионал деревянного домостроения.

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпиня в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Эксперт объяснил значение церемонии в Тяньцзине, в которой участвовал Путин
Собеседник уточнил, что кедр – это разновидность сосны, который называется "кедровая сосна". При этом он посетовал, что сосновых деревьев с большим диаметром стволов в России осталось очень мало, а запасы кедра еще вполне достаточные.

"Кроме того, сосна более смолистая, чем кедр, а для бани это не очень хорошо, так как смола выделяется при высоких температурах, дает слишком сильный запах, а на бревнах появляются подтеки. Это далеко не всем нравится", — рассказал он.

По словам эксперта, испокон веков наши предки использовали для строительства именно сосну, поэтому ее запасы постепенно истощились. Сейчас только 15-20% вырубки соснового леса подходит для строительства. Кедр же выбирали гораздо реже, что позволило ему сохраниться в больших объемах.

Ценность подарка не в деньгах

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Пекине с премьером Государственного Совета КНР Ли Кэцяном. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Путин отметил развитие российско-китайских отношений в рамках ШОС
Представитель бизнеса пояснил, что стоимость бани из кедра зависит от многих факторов, в основном, от объема.

"Качественный объект из хорошей древесины такого рода может стоить от 0,5 миллиона рублей и до бесконечности. Рискну предположить, что баня, подаренная Си Цзиньпину, вполне может стоить более 10 миллионов рублей", — сказал эксперт.

"Для примера скажу, что кубометр кедра с доставкой в Московскую область будет стоить в районе 12 тысяч рублей, а это меньше одного бревна. То есть кубический метр древесины – это бревно диаметром 40 сантиметров и длиной 6 метров. А если это эксклюзивные, огромные бревна, то они могут стоить гораздо дороже", — пояснил собеседник.

Официальные и неформальные встречи Путина в Китае
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа) во время встречи в Пекине. Второй слева: заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Нынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкОбщаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Общаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Главы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпиня в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Во время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.Орден Дружбы КНР для вручения президенту РФ Владимиру Путину
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанк"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту РФ Владимиру Путину орден Дружбы КНР. 8 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПо итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.Церемония вручения президенту РФ Владимиру Путину ордена Дружбы КНР
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин едут на электропоезде в Тяньцзинь. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.Болельщики перед началом товарищеского хоккейного матча юношеских команд из России и КНР в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПеред началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.Президент РФ Владимир Путин во время посещения товарищеского хоккейного матча юношеских команд в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Перед началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЛидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения товарищеского хоккейного матча юношеских команд в Тяньцзине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Лидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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S F
Сибирское всё - надолго и с душой.
13:41
09.06.2018
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gorbunkov-semyonТузик Дворовый
Тузик Дворовый, Ничего,возьму карпатским буком,с голодранцами легче договориться!В крайнем случае напомню о долге в 3 миллиарда за поставку пшеницы...Господин Си улыбнулся и его настроение сразу улучшилось!)))
15:13
09.06.2018
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