СМИ сообщили о возможной встрече Ким Чен Ына и Синдзо Абэ в России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут впервые встретиться на территории России, сообщает агентство Kyodo.

Оба политика получили приглашения на Восточный экономический форум во Владивостоке, который состоится в сентябре. Пока не известно, смогут ли они приехать, однако высока вероятность, что первую встречу проведут именно на полях российского форума.

По данным источников агентства, Токио намерен начать неформальные переговоры с Пхеньяном уже в ближайшее время. Такие контакты могут состояться на следующей неделе, во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. От Японии туда едет советник по национальной безопасности Сетаро Яти.

После этого в Улан-Баторе должны пройти переговоры по вопросам безопасности. Обе стороны представят дипломаты, а Монголия выступит посредником. Следующая встреча глав МИД обеих стран — в Сингапуре — запланирована на август, поэтому личная встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ вряд ли состоится раньше сентября.