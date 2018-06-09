Захарченко назвал общую цель ДНР и ЛНР

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Общая задача самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — занять территорию, которую они считают своей. Об этом в интервью RT сообщил глава ДНР Александр Захарченко.

"Как только мы этого добьемся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, может, это будет объединение или присоединение. И на каких условиях это все будет организовано", — пояснил Захарченко.

Глава ДНР добавил, что две республики всегда придут друг другу на помощь: у обеих общая политика и общие проблемы.

Ранее Захарченко заявлял, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходим прямой диалог Киева с самопровозглашенными республиками. Он также отметил, что подразделения ополчения полностью соблюдают договоренности и не продвигаются в нейтральную зону на линии соприкосновения.

Операция в Донбассе

Самопровозглашенные республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Через два месяца Киев начал военную операцию, которая продолжается до сих пор.

В апреле ее формат изменился с "антитеррористической" на "операцию Объединенных сил", а руководство перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

