Захарченко назвал общую цель ДНР и ЛНР

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Общая задача самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — занять территорию, которую они считают своей. Об этом в интервью RT сообщил глава ДНР Александр Захарченко.
Глава ДНР добавил, что две республики всегда придут друг другу на помощь: у обеих общая политика и общие проблемы.
Ранее Захарченко заявлял, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходим прямой диалог Киева с самопровозглашенными республиками. Он также отметил, что подразделения ополчения полностью соблюдают договоренности и не продвигаются в нейтральную зону на линии соприкосновения.
Операция в Донбассе
В апреле ее формат изменился с "антитеррористической" на "операцию Объединенных сил", а руководство перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.