10:4109.06.2018
(обновлено: 11:51 09.06.2018)
3855522650
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин обещал подумать, куда поставить подаренную Владимиром Путиным русскую баню.
При посещении города Тяньцзинь российский лидер показал образец бревна, из которого будет изготовлена баня.
"Вы мне только такой кусочек (подарите. — Прим. ред.)", — пошутил Си Цзиньпин, осматривая древесину.
Но Путин продемонстрировал на фотографии, как баня будет выглядеть после сборки.
"Целиком такой… Из таких бревен", — ответил Путин.
"Я должен серьезно подумать, где ставить. Это просто уникальный дом. Спасибо большое", — сказал Си Цзиньпин.
Российский лидер не первый раз дарит своему китайскому коллеге подарок с национальным колоритом. В сентябре 2016 года он привез в Ханчжоу, где проходил саммит G20, коробку российского мороженого для Си Цзиньпина.
Визит Путина в Китай
В субботу российский лидер примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) в Циндао. В пятницу Путин и Си Цзиньпин отправились на скоростном поезде из Пекина в соседний портовый город Тяньцзинь, где присутствовали на матче юношеских хоккейных сборных двух стран.
Саммит ШОС проходит в китайском Циндао 9-10 июня. ШОС — постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государства — члены ШОС — это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств — наблюдателей при ШОС.
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
Нынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
В качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
Общаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
Главы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
Президент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.
Во время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
Владимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
После окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
В Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
Перед началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
Лидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.