Лидеры России и Таджикистана обсудят ситуацию на границе с Афганистаном

ЦИНДАО (Китай), 9 июн — РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон намерены обсудить вопросы региональной безопасности и ситуацию вокруг таджикско-афганской границы.

"У нас много вопросов, связанных с обеспечением безопасности, имею в виду непростую ситуацию, которая на ваших южных границах складывается, в Афганистане. Обо всем сегодня поговорим", — сказал Путин на встрече с Рахмоном.

Кроме того, Путин заметил, что возможность обсудить различные вопросы у лидеров будет и в сентябре в Душанбе на саммите СНГ. "У нас будет возможность еще в Душанбе увидеться в сентябре. Так что я очень рад и сегодняшней встрече, и возможности продолжить нашу работу в будущем", — сказал Путин.

В свою очередь президент Таджикистана также заметил, что хотел бы обсудить с Путиным вопросы региональной безопасности. "В том числе, ситуацию на таджикско-афганской границе", — сказал Рахмон.