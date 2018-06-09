НАТО отправит миссию для обучения иракских военных

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. НАТО в ближайшее время направит новую миссию из сотен военных для обучения иракских вооружённых сил в ответ на запрос правительства Ирака, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках совместного выступления с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Брюсселе.
"По запросу иракского правительства и глобальной коалиции НАТО вскоре направит новую миссию в Ирак, которая будет состоять из нескольких сотен военных инструкторов и персонала. Мы будем тренировать военных Ирака и развивать иракские военные тренировочные центры", — сообщил Столтенберг.
"Эта новая миссия поддержит наши текущие усилия по обучению (иракских военных) и сделает эти усилия более стабильными, предоставит большую ресурсную базу… Эта поддержка поможет вооруженным силам Ирака защитить их страну и не допустит возрождения ИГ*", — добавил он.
В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью разрозненных террористических групп. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.
* Запрещенная в России террористическая организация