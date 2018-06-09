НАТО отправит миссию для обучения иракских военных

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. НАТО в ближайшее время направит новую миссию из сотен военных для обучения иракских вооружённых сил в ответ на запрос правительства Ирака, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках совместного выступления с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Брюсселе.

Выступление было посвящено борьбе альянса с террористической группировкой "Исламское государство"*, текст выступления приводит пресс-служба Пентагона.

"По запросу иракского правительства и глобальной коалиции НАТО вскоре направит новую миссию в Ирак, которая будет состоять из нескольких сотен военных инструкторов и персонала. Мы будем тренировать военных Ирака и развивать иракские военные тренировочные центры", — сообщил Столтенберг.

"Эта новая миссия поддержит наши текущие усилия по обучению (иракских военных) и сделает эти усилия более стабильными, предоставит большую ресурсную базу… Эта поддержка поможет вооруженным силам Ирака защитить их страну и не допустит возрождения ИГ*", — добавил он.

Ранее издание Washington Post сообщило о намерениях Пентагона потребовать от союзников по НАТО усилить свое присутствие в Ираке, и глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис должен представить такой план на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, которая проходит сейчас. Отмечается, что США хотели бы перейти от военной операции по борьбе с ИГ к многонациональной программе оказания содействия иракским силам безопасности.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью разрозненных террористических групп. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.

* Запрещенная в России террористическая организация