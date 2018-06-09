Эксперт оценил влияние США на формирование международных организаций

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты больше не могут оказывать влияние на формирование состава многосторонних организаций и групп, заявил РИА Новости бывший дипломат и экс-помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Чарльз Фримен.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Россия должна вернуться в группу G8 ("большую восьмерку").

"Хорошо или плохо, США больше не в том положении, чтобы определять состав многосторонних организаций и групп", — сказал Фримен.

По его мнению, своим предложением вернуть РФ к формату G8 Трамп пытался "преуменьшить легитимность G7".

"Иронично, но если бы Россия вернулась в группу или если бы присоединился Китай, ни то, ни другое не укрепило бы позиции администрации Трампа, которые разделили США со своими основными торговыми партнёрами и союзниками", — считает экс-дипломат.

Саммит "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проходит 8-9 июня в канадской провинции Квебек на фоне разногласий между США и остальными участниками объединения в связи с пошлинами на импорт стали и алюминия, введенными Вашингтоном.