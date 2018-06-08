Трамп и Ким Чен Ын на саммите обсудят временные рамки денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят в ходе саммита временные рамки денуклеаризации КНДР, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Я не хочу говорить о временных рамках. Лидеры точно будут это обсуждать. По этому вопросу уже были дискуссии. Нам необходимо посмотреть, насколько далеко мы сможем зайти (в переговорах — ред.), какого прогресса можно будет достичь", — сказал Помпео в интервью телерадиокомпании NHK.
Ким Чен Ын заявил ему лично, что "он готов сесть с президентом Трампом и обсудить то, как будет проходить денуклеаризация", сообщил Помпео.
Встречу Трампа и Ким Чен Ына планируется провести в Сингапуре 12 июня.