В Горловке при обстреле силовиками пострадал мирный житель

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Зайцево на окраине Горловки, заявил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

"В результате обстрела поселка Зайцево из минометов калибром 82 миллиметра ранение получил мирный житель… ранение грудной клетки, травматический шок", — сказал Приходько.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.