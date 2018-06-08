В ЛНР сообщили о семи пострадавших за неделю из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (101)

ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Семь человек пострадали в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Народная милиция 7 июня заявила о минометном обстреле населенного пункта Голубовское, в результате которого был поврежден маршрутный автобус, пострадали 6 мирных жителей.

"Ранено шесть мирных жителей в населенном пункте Голубовское. Вследствие работы снайпера противника, ранение получил один военнослужащий Народной милиции ЛНР", — заявил Марочко. Он уточнил, что на прошлой неделе в из-за обстрелов повреждения получили два жилых дома в населенном пункте Донецкий.

По его словам, украинские силовики "обстреляли детский сад в населенном пункте Донецкий, чтобы не допустить к месту вчерашнего обстрела автобуса в поселке Голубовское наблюдателей Специальной мониторинговой миссии".